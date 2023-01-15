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«الدفاع البريطانية»: روسيا تحاول التستر على التعبئة برفع سن التجنيد من 27 إلى 30 عاما

كتب:

أ ش أ
05:20 م | الأحد 15 يناير 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، في آخر تحديث استخباراتي لها، أن روسيا تحاول التستر على التعبئة في البلاد من خلال رفع سن التجنيد من 27 إلى 30 عاما.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه من خلال تمديد السن القصوى للتجنيد العسكري الروتيني في روسيا من 27 إلى 30 عاما، فإن الكرملين يحاول إخفاء التعبئة المستمرة لتجنب تزايد الاستياء بين السكان.

تعزيز الأفراد المتاحين للعملية العسكرية في أوكرانيا

وأضافت أن القادة الروس يأملون في أن يؤدي تغيير سن التجنيد الروتيني إلى تعزيز الأفراد المتاحين للعملية العسكرية في أوكرانيا، كما أنها تبدو أقل إثارة لقلق السكان من الإعلان عن جولة أخرى من عملية التعبئة الجزئية غير الشعبية.

واقترح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، في 12 يناير الجاري، أن تمدد روسيا السن الأقصى للتجنيد العسكري الروتيني من 27 إلى 30 في ربيع 2023.

وقال كارتابولوف إن الهدف من هذه الخطوة زيادة حجم القوات الروسية المعلنة سابقا بنسبة 30%.

بوتين يؤيد رفع سن التجنيد في الجيش الروسي 

وأعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين، أنه يؤيد رفع سن التجنيد في الجيش الروسي.

 

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بقلم أ ش أ