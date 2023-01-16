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«الخارجية العراقية»: «خليجي 25» مدخل لتعزيز العلاقات مع دول الجوار

كتب:

أ ش أ
10:47 ص | الإثنين 16 يناير 2023
تميمة خليجي 25 بالعراق

تميمة خليجي 25 بالعراق

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، أنّ بطولة «خليجي 25» بمثابة مدخل لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودول الخليج العربي.

أهمية خليجي 25 للعراق

وأشارت الوزارة - خلال ندوة حوارية بمعهد الخدمة الخارجية، حسب ما أفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية - إلى أنّ البطولة تشكل عاملا إضافيا يعزز مكانة العراق السياسيّة في الفضائين العربي والإقليمي من جانب، والدولي من جانب آخر، وتوفّر له آفاقا أوسع.

وأوضحت أنّ الندوة جاءت بالتزامن مع بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الـ25 المقامة في البصرة، في إطار دبلوماسية رسمية داعمة للدبلوماسية الرياضية؛ سعيا لتعزيز علاقات العراق مع دول مجلس التعاون.

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بقلم أ ش أ