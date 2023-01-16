تشكيل لجنة لمتابعة معايير الأمن والسلامة في مراكز شباب القليوبية

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال اجتماعه بالعاملين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين، والإدارة الاستراتيجية بالمديرية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز الشباب للتأكيد على عوامل الأمن والسلامة والصيانة ومراجعة وصلات الكهرباء، ومراجعة كل الأعمال التأمينية بالمراكز.

ضرورة التأكيد على تنفيذ التعليمات

وخلال الاجتماع، أكد «الصبروط» ضرورة التأكيد على تنفيذ التعليمات الواردة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتأكيد على كل الأعمال التأمينية بمراكز الشباب لاسيما خلال فصل الشتاء استعدادا لموسم الأمطار وتضم اللجنة المشكلة المختصين بالإدارة الهندسية، خدمة المواطنين، الإدارة الاستراتيجية ومديري الإدارات الفرعية.

متابعة انضباط العمل والعاملين

ويأتي تشكيل لجنة المتابعة استمرارا لجولات المتابعة المتنوعة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والتي تهدف لتحقيق أكثر من هدف، حيث يتم تنفيذ أكثر من لجنة بهدف متابعة انضباط العمل والعاملين، ومتابعة السجلات المالية والإدارية، متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج، متابعة بهدف التعرف على المشكلات والاحتياجات ومتابعة بهدف التأكيد على عوامل الأمن والسلامة والصيانة الدورية ومتابعة المنشآت والمشروعات الاستثمارية.