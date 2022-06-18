وزيرا الشباب والعدل ومحافظ القليوبية يفتتحون مركز شباب شبين القناطر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، تطوير مركز شباب مدينة شبين القناطر، بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

أعمال تطوير مركز شباب شبين القناطر

تضمنت أعمال تطوير مركز شباب شبين القناطر، إنشاء قاعة مناسبات بنظام حق الانتفاع (B.O.T) لمدة 8 سنوات، وملعب قانوني لكرة القدم، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية بحمام السباحة.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومرافقوه مركز تدريب الأيتام، الذي تم إنشاؤه تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي»، ومعرض المنتجات الحرفية والمصنوعات الجلدية، والمركز الرياضي للتوحد، حيث قدم أعضاء المركز عروضاً في لعبة الكاراتيه، وعرضاً آخر بمشاركة «قادرون باختلاف».

مباراة استعراضية بمشاركة الوزراء وقدامى اللاعبين

وعقب ذلك، شارك وزيرا الشباب والرياضة والعدل ومحافظ القليوبية في مباراة كرة قدم استعراضية، بمشاركة مجموعة من اللاعبين القدامى والفنانين، منهم عبدالحميد بسيوني، وأحمد سمير فرج، ومشير حنفى، ومحمد جوده، والفنان هيثم شاكر، والحكم إبراهيم نور الدين.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بتميز إنشاءات مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، وتنوع البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية المُقدمة لأبناء المحافظة من النشء والشباب، مشيراً إلى التعاون المثمر مع المحافظة في دعم قطاعي الشباب والرياضة.

ولفت إلى توجه وزارة الشباب والرياضة نحو الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والعمل على تطويرها بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، والذي يؤتي ثماره على تطوير مراكز الشباب، من خلال إقامة مشروعات جديدة بها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، بما يعود بالنفع على أعضاء تلك المراكز والمترددين عليها، والمساهمة في توفير دعم مناسب يتم الإنفاق منه على صيانة المنشآت، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، بجانب دعم الوزارة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.