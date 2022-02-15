القليوبية تطلق مبادرة «حصة في مركز شباب» بالتنسيق مع التعليم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إطلاق مبادرة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، باسم «حصة في مركز شباب»، تتماشى مع السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، بهدف بناء الإنسان المصري، من خلال رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم، وتهدف المبادرة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

الاجتماع مع مديري مراكز الشباب

وتنطلق أولى فعاليات المبادرة من خلال الاجتماع التحضيري الأول، حيث عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم، في حضور الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مع مديري مراكز الشباب المشاركة على مستوى المحافظة، لتدشين مبادرة «حصة في مركز شباب» .

تفاصيل مبادرة «حصة في مركز شباب»

ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالحضور، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع التربيه والتعليم، وتناول بالشرح تفاصيل المبادرة، من خلال عرض تقديمي، موضحاً أنها تستهدف 100 مركز شباب، يتم تنفيذ المبادرة فيها، بحيث تسهم في توفير أماكن الممارسة الرياضية لطلاب المدارس، التي لا يتوافر بها ملاعب، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، والعمل على جذب النشء نحو التردد على مراكز الشباب، للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الدولة، من خلال اكتشاف المواهب وتوجيهها بشكل مناسب، لصقل وتنمية مهاراتهم.

المبادرة تسهم في إحياء منظومة التعليم داخل مراكز الشباب

ومن جانبه، أكد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالقليوبيه أن هذه المبادرة تسهم في إحياء المنظومه التعليميه داخل مراكز الشباب، والنهوض المستمر بنظام التعليم الأساسي، لتحقيق أكبر قدر من نظام تعليمي بلجودة عالية، وتوفير عامل الأمن والجدية للطلاب وأولياء الأمور، لأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في كلمته، دعمه الكامل للمبادرة، مؤكداً على أهمية التغطية الإعلامية الجيدة للمبادرة، من خلال التواصل مع المركز الإعلامي للمديرية، وتحت إشراف المركز الإعلامي بالوزارة، الذي يهدف إلى دعم الأفكار التي تساهم في دعم كافة المبادرات المجتمعية، وخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على النهوض بالمجتمع.