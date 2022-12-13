«شباب القليوبية»: إنشاء مركز تخاطب وصعوبات تعلم في قرية كفر الجزار

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز التخاطب وصعوبات التعلم بمركز شباب كفر الجزار ببنها، ضمن مراكز التخاطب التابعة لمكتب «قادرون باختلاف» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة «زايد العليا لأصحاب الهمم» بدولة الإمارات العربية.

وأشار «الصبروط » إلى أن المركز الجديد المزمع تنفيذه بمركز شباب كفر الجزار التابع لإدارة شباب بنها سيكون المركز الرابع للتخاطب بالقليوبية، حيث تم إنشاء 3 مراكز من قبل بمراكز شباب العمار، ومساكن إسكو، ومركز شباب الأحراز.

مراكز تخاطب تابعة لمكتب «قادرون باختلاف»

وأضاف «الصبروط»، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة التنوع في اختيار المراكز التي سيتم بها تنفيذ المشروع، بحيث يتوافر بها القاعات المناسبة، وتتميز بوجود كثافة سكانية، وعدد كبير من ذوي الهمم لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

تعاون بين «الشباب والرياضة» ومؤسسة «زايد»

جدير بالذكر أن مراكز التخاطب وصعوبات التعلم تأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «زايد العليا لأصحاب الهمم» بدولة الإمارات، من خلال مكتب قادرون باختلاف، وتهدف إلى إنشاء 60 مركز تخاطب بمحافظات الجمهورية، لتقدم خدمات وجلسات بشكل مجانى لذوى الهمم وذويهم.