عاجل.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن «المنخفض الجوي» وموجة الطقس السيئ

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدّثت توقعاتها قبل قليل بشأن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، بناءً على أحدث صور الأقمار الصناعية، حيث يُتوقع أن تقل شدّة الأمطار اليوم.

وأضاف مركز معلومات الوزراء، في منشور عبر حسابه على فيس بوك، قبل قليل، أنّه طبقًا لأخر صور الأقمار الصناعية، يُتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

أمطار على السواحل الشمالية اليوم

وأوضح «المركز»، أنّ الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة، حسب أحدث صور الأقمار الصناعية، على السواحل الشمالية والوجه البحري، تقل حدّتها كلما تقدمنا للداخل، لافتا إلى أنّ الأمطار تكون خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، وشمال الصعيد.

فرص حدوث سحب رعدية في القاهرة اليوم

وأشار إلى تحديث توقعات الأرصاد اليوم، حيث جرى حذف وجود فرص منخفضة لتكون «سحب رعدية» في محافظات القاهرة الكبرى.

وترددت أنباء عن تأثير منخفض جوي متوقع لحالة من الطقس شديد السوء على البلاد، واتخذت أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات استعداداتها للتعامل مع الطقس السيئ، لكن أحدث صور الأقمار الصناعية أكدت التوقعات التي تحدّثت عن انخفاض حدّة الأمطار.