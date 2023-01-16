الأرصاد تنشر صورة من الأقمار الصناعية وتحذر من طقس الصباح الباكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بجانب نشاط للرياح، مؤكدة تأثر مصر بمنخفض جوي قادم من أوروبا.

أمطار غزيرة ورعدية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة الآن على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد لباقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس بارد على كل الأنحاء

ولفتت إلى أن الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 16 يناير على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 11

- بنها 19- 10

- دمنهور 19- 10

- وادي النطرون 19 -10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19- 10

- الزقازيق 20- 12

- شبين الكوم 19- 11

- طنطا 19- 11

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20- 11

- الإسماعيلية 20- 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20- 09

- نخل 16- 02

- كاترين 13- 01

- الطور 21- 09

- طابا 18- 11

- شرم الشيخ 22- 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- مطروح 18- 11

- السلوم 17- 10

- سيوة 17- 6

- راس غارب 21-12

- الغردقة 22- 12

- سفاجا 21-13

- مرسي علم 22-13

- شلاتين 24-16

- حلايب 22- 15

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 22-15.

- الفيوم 19- 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18- 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 21- 10

- الوادي الجديد 20- 6

- أبو سمبل 21 - 10