«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن تعرض البلاد اليوم لمنخفض جوي، يعمل على حالة من الاستقرار واضطراب الأحوال الجوية، طبقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات المقبلة

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات المقبلة، لافت إلى أنّه يأتي نتيجة امتداد منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا يؤثر على المناطق الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، يقابله منخفض آخر على سطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والعالية المحملة بالأمطار بين غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ تأثير المنخفض يبدأ من السواحل الغربية للبلاد على محافظة مطروح، ويمتد إلى مناطق من الإسكندرية ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة والقاهرة الكبري، ومحافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 -1 -2023 على مدن الجمهورية كما يلي.

- القاهرة 17 - 11

- العاصمة الإدارية 17 - 11

- أكتوبر 17 - 11

- بنها 18 - 10

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 18 -10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 18 - 11

- طنطا 18 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 13 - 01

- الطور 21 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 22 - 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 17 - 10

- سيوة 17 - 6

- راس غارب 21 -12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 -13

- مرسي علم 22 -13

- شلاتين 24 -16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 -15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18 - 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 6

- أبو سمبل 21 - 10