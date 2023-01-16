«الأرصاد»: طقس اليوم بارد وممطر.. والعظمى في القاهرة 17

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم على أنحاء الجمهورية كافة، وبيّنت آخر صور من الأقمار الصناعية، استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، فضلا عن انخفاض الحرارة بين درجة واثنتين.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ شدّة الأمطار اليوم تتراوح بين غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة على شمال البلاد وشمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد، خفيفة ومتوسطة وتقل حدتها كلما تقدمنا نحو الداخل، لتصل خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والجيزة ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد، وووسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية كما يلي.

- القاهرة 17 - 11

- العاصمة الإدارية 17 - 11

- أكتوبر 17 - 11

- بنها 18 - 10

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 18 - 11

- طنطا 18 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 19 - 10

- السويس 18 - 10

- شلاتين 22 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 13 - 01

- الطور 21 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 22 - 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 17 - 10

- سيوة 17 - 6

- راس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسي علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18 - 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 6

- أبو سمبل 21 - 10