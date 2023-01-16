الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورعدية ورياح قد تصل إلى القاهرة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد لباقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

امتداد منخفض جوي يؤثر على المناطق الشمالية

ومن جهتها، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر، اليوم، بامتداد منخفض جوي يؤثر على المناطق الشمالية، لتسقط أمطار بين غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد».

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن محافظة مطروح ستشهد سقوط أمطار تمتد إلى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وجنوب الوجه الحبري، وتمتد، أيضًا، لمدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأخرى من محافظات الصعيد.

وأشارت منار غانم، إلى أن بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية، تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، وتكون هذه الحالة على البلاد اليوم الاثنين، وبداية من يوم الثلاثاء سيتم تحسن الأحوال الجوية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أنه سيكون هناك تقلبات جوية، وسقوط أمطار على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وستمتد هذه الأمطار للإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ليلًا، ومحافظات المنوفية والغربية صباحًا، إلى جانب مناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح

وأوضحت منار غانم، أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة ويجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وانخفاض الطقس؛ لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة، ومع يوم الثلاثاء سيتم تحسن الأحوال الجوية، وتكون الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية، ومع نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع طيف في درجات الحرارة.

وأكدت أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة في المناطق الشمالية، وسيشهد نهايات الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل تحسنًا في حالة الطقس.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين، ولفت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، والقيادة بهدوء تام لحظة سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الثقيلة قبل الخروج من المنزل، وضرورة متابعة النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس.