صادرات مواد البناء تسجل 6.3 مليار دولار في 11 شهرًا.. الإمارات أولى المستوردين

حققت صادرات مصر من منتجات مواد البناء والصناعات المعدنية نموا بنسبة 7%، لتسجل 6 مليارات و370 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 5 مليارات و937 مليون دولار خلال ننفس الفترة لعام 2021، وفقا لتقرير صادر اليوم عن المجلس التصديري لمواد البناء.

الإمارات على رأس قائمة المستوردين

وذكر أن الإمارات تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية، حيث استوردت بقيمة 843 مليون دولار، مقارنة بـ405 ملايين دولار وبنسبة نمو 108%، فيما جاءت كندا في المركز الثاني، حيث استوردت بقيمة 795 مليون دولار، مقارنة بـ 676 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 18%، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا التي استوردت بقيمة 550 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 547 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 350 مليون دولار.

كما ضمت قائمة الأسواق الأكثر استيرادا ليبيا التي استوردت بقيمة 260 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، ثم تركيا التي استوردت بقيمة 195 مليون دولار، والولايات المتحدة التي استوردت بـ163 مليون دولار، وغانا بقيمة صادرات بلغت 150 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة 128 مليون دولار.

زيادة الصادرات المصرية غير البترولية

وكان المجلس التصديرية أعلن الشهر الماضي عن تسجيل الصادرات ما قيمته 5 مليارات و751 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، وخلال النصف الأول من العام الماضي حققت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاعا بنسبة 20% لتصبح 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بقيمة 3 مليارات و80 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021.

وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى مستوى 100 مليار دولار لزيادة الموارد الدولارية عبر تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.