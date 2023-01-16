أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. «الروماني» بـ13 ألفا و500 جنيه

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا بقيمة 50 جنيهاً لكل طن، وذلك عبر حركة تداول عمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأوضح عضو الغرفة لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا نسبيا في أسعار أصناف الذرة الصفراء، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين، وجاءت أسعارها كالتالي:

- طن الذرة الصفراء البرازيلي 13 ألفا و550 جنيهاً، بتراجع 50 جنيهاً لكل طن.

- استقر سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 13 ألفا و600 جنيه.

- طن الذرة الروماني 13 ألفا و500 جنيه، بتراجع 50 جنيهاً.

- طن الذرة الأرجنتيني 13 ألفا و950 جنيهاً، بتراجع 50 جنيهاً.

- استقر سعر طن الذرة الشامية المحلي عند 14 ألف جنيه.

- استقر سعر إردب الذرة الرفيعة عند 1850 جنيهاً.

تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم

وأضاف «حاتم»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات تشهد تراجعا يعود بالنفع علي قطاع المستهلكين في محافظات مصر.