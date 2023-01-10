أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. «الروماني» بـ13 ألفا و700 جنيه

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية العامة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تداول واسع عبر حركة البيع والشراء في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى محافظات الجمهورية، وسط استقرار البعض من أصناف الذرة الصفراء.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأشار «عبدالغفار» أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت استقرارا في بعض الأصناف، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين، وجاء سعر طن الذرة الصفراء كالتالي:

سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألفا و700 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألفا و650 جنيها.

سعر طن الذرة الروماني 13 ألفا و700 جنيه.

سعر طن الذرة الأرجنتيني 14 ألفا و900 جنيه.

سعر طن الذرة الشامية المحلي 14 ألفا و200 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

وأوضح أن رواج حركة الشراء في هذه الفترة يأتي كونها علف للثروة الداجنة، أو الثروة الحيوانية في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.