تراجع 200 جنيه في أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجعا جيدا للغاية بواقع 200 جنيهاً لكل طن ذرة صفراء، خلال تداول عمليات البيع والشراء اليوم الجمعة داخل الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأشار «عبدالغفار»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا ممتازا في أصناف الذرة الصفراء، وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي المستهلكين، حيث جاء سعر طن الذرة الصفراء كالتالي:

- سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألف و600 جنيهاً.

- سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألف و 600 جنيهاً.

- سعر طن الذرة الروماني 13 ألف و550 جنيهاً.

- سعر طن الذرة الأرجنتيني 14 ألف جنيهاً.

- سعر طن الذرة الشامية المحلي 14 ألف جنيهاً.

- سعر أردب الذرة الرفيعة 1850 جنيهاً.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة

وأوضح «عبدالغفار»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تشهد تراجعا يعود بالنفع علي قطاع كبير من المستهلكين نظراً لتراجع أسعارها، خلال عمليات تداول وبيع الذرة الصفراء ليوم الجمعة، لافتاً أن الذرة الصفراء متوفرة بكميات جيدة داخل أسواق المحافظات.