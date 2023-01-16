المنوفية تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بـ399 لجنة وغرفة عمليات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لعقد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق بعد غد الأربعاء، مؤكداً على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

تجهيز 399 لجنة لاستقبال الطلاب في امتحانات الشهاده الإعدادية

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الانتهاء من تجهيز 399 لجنة لاستقبال 85 ألفا و456 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك على مدار 6 أيام متواصلة.

وأشار إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أي شكاوى، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

التنسيق بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

حل مشاكل مواطني قرية «دلهمو»

في سياق آخر، كلف محافظ المنوفية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالي قرية «دلهمو» التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بشأن الموافقة على مرور مواسير الصرف الصحي أسفل ترعة الحلابي، حتى يتسنى توصيل خدمة الصرف إلى منازلهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، بمكتبه بالديوان العام، للتعرف على شكواهم، وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.