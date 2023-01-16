«النواب» يناقش اتفاقا للبحث عن البترول في شمال سيناء

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت.

ويهدف مشروع القانون إلى مد تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994، والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

ويشهد المجلس أيضا إحالة 47 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.