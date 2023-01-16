«البترول» لـ«التاسعة»: الدراسات أثبتت أن منطقة شرق المتوسط بها احتياطات هائلة من الغاز
كتب:
شريف سليمان
12:31 ص | الإثنين 16 يناير 2023
حمدي عبدالعزيز، المستشار الإعلامي لوزارة البترول
قال حمدي عبدالعزيز، المستشار الإعلامي لوزارة البترول، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية أعلنت عن كشف جديد للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في نفس وقت إعلان شركتي «إيني» الإيطالية وشيفرون الأمريكية، مشيرًا إلى أن الكشف يطلق عليه «نرجس 1»، ويقع على بُعد حوالي 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء بجوار العريش.
وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أنه جار تقييم الاحتياطيات الخاصة بالكشف سالف الذكر، ولكن الكشف تحقق فعليًا إذ توجد كميات من الغازات، لافتًا إلى يتم إجراء المعدلات الحسابية حاليًا من أجل حساب حجم الاحتياطي وتحديد خطة التنمية الخاصة بالكشف.
طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط
وأشار المستشار الإعلامي لوزارة البترول، إلى أن كل الدراسات والمؤسسات الدولية أثبتت أن منطقة الاكتشاف في شرق المتوسط تحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي، ويتم حاليًا طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط وغربه.
وتابع أن التنقيب عن الغاز في الآبار العميقة بمياه البحر تتكلف بشكل أكبر من نظيرتها التي يتم حفرها في البر، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيات الحديثة والاستثمارات الضخمة تسترد التكاليف المدفوعة في حالة اكتشاف الغاز أو البترول، أما في حالة عدم اكتشافه فإنها تتحمل كل التكاليف والمُخاطرة.
مصداقية قطاع البترول
وأكمل «عبدالعزيز»، أن شركة شيفرون الأمريكية القائمة بالأعمال بتلك المنطقة والتي أعلنت عن هذا الكشف، جاءت مصر عام 2020 من أجل البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وهذا يؤكد على استقرار مصر اقتصاديًا وسياسيا، وذلك يشير إلى مصداقية قطاع البترول والتعاون مع الشركاء العاملين في الدولة.