«البترول» لـ«التاسعة»: الدراسات أثبتت أن منطقة شرق المتوسط بها احتياطات هائلة من الغاز

قال حمدي عبدالعزيز، المستشار الإعلامي لوزارة البترول، إن الشركة ‏القابضة للغازات الطبيعية أعلنت عن كشف جديد للغاز الطبيعي في شرق ‏البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في نفس وقت إعلان شركتي «إيني» ‏الإيطالية وشيفرون الأمريكية، مشيرًا إلى أن الكشف يطلق عليه «نرجس ‏‏1»، ويقع على بُعد حوالي 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء بجوار ‏العريش.‏

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ‏مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أنه جار تقييم الاحتياطيات ‏الخاصة بالكشف سالف الذكر، ولكن الكشف تحقق فعليًا إذ توجد كميات ‏من الغازات، لافتًا إلى يتم إجراء المعدلات الحسابية حاليًا من أجل حساب ‏حجم الاحتياطي وتحديد خطة التنمية الخاصة بالكشف.‏

طرح مزايدات عالمية للبحث ‏والتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة البترول، إلى أن كل الدراسات والمؤسسات ‏الدولية أثبتت أن منطقة الاكتشاف في شرق المتوسط تحتوي على كميات ‏هائلة من الغاز الطبيعي، ويتم حاليًا طرح مزايدات عالمية للبحث ‏والتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط وغربه.

‏وتابع أن التنقيب عن الغاز في الآبار العميقة بمياه البحر تتكلف بشكل ‏أكبر من نظيرتها التي يتم حفرها في البر، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية ‏تنص على أن الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيات الحديثة ‏والاستثمارات الضخمة تسترد التكاليف المدفوعة في حالة اكتشاف الغاز ‏أو البترول، أما في حالة عدم اكتشافه فإنها تتحمل كل التكاليف ‏والمُخاطرة.‏

مصداقية قطاع البترول

وأكمل «عبدالعزيز»، أن شركة شيفرون الأمريكية القائمة بالأعمال بتلك ‏المنطقة والتي أعلنت عن هذا الكشف، جاءت مصر عام 2020 من أجل ‏البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وهذا يؤكد على استقرار ‏مصر اقتصاديًا وسياسيا، وذلك يشير إلى مصداقية قطاع البترول ‏والتعاون مع الشركاء العاملين في الدولة.‏