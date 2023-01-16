عاجل.. استقالة وزيرة الدفاع الألمانية بعد سلسلة من الأخطاء

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريشت استقالتها من منصبها، اليوم الإثنين، بعد سلسلة من «الهفوات».

استقالة وزيرة الدفاع الألمانية في بيان رسمي

وذكرت الوزيرة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الألمانية أنها طلبت من المستشار الألماني، أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها.

كانت الصحف الألمانية قد كشفت يوم الجمعة الماضي عن اقتراب استقالة الوزيرة التي تبلغ من العمر 57 عاما وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، وتم توجيه انتقادات لها مؤخرا بعد سلسلة أخطاء واتهامها بعد القدرة على فرض سيطرتها.