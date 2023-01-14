كم تبقى على شهر الصيام بعد إعلان موعد رجب فلكيا؟.. اللهم بلغنا رمضان

اللهم بلغنا رمضان.. دعاء يردده المسلمون دوما مع اقتراب حلول شهر الصيام المبارك، أملا في بلوغه لما فيه من خير كبير، فأوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومع إعلان موعد غرة شهر رجب فلكيا بدأ الحديث والتساؤل عن كم تبقى على شهر رمضان المبارك، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

موعد شهر رمضان

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق له، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21/1/2023، (اليوم السابق ليوم الرؤية)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444هجرية فلكيا يوم الاثنين 23/1/2023.

وعقب تحديد غرة شهرة رجب، فلكيا، أصبح من السهل تحديد كم يتبقى على موعد بداية شهر رمضان الكريم، عقب نهاية شهر رجب، وانتهاء شهر شعبان المقبل، لتهل نسمات الشهر الكريم على الأمة الإسلامية بعد نحو 70 يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية الخاصة بموضوع موعد حلول شهر رمضان 1444، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، لكن يتبقى للإعلان الرسمي عن حلول شهر الصيام أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان المقبل.