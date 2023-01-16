وزير الخارجية يبحث مع مسؤول دنماركي القضايا المشتركة على هامش «أبوظبي للاستدامة»

عقد وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع وزير التعاون التنموي والسياسات المناخية الدانماركي دان جورجنسون، وذلك على هامش قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

لقاءات متعددة لوزير الخارجية

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقاءات متعددة لوزير الخارجية على هامش قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.. لقاء مع الوزير الدانماركى للتعاون التنموي والسياسات المناخية؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة حول شتى القضايا المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي».