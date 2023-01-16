وضع مقتنيات عبد الحليم حافظ في متحف رواد الفن بجانب 80 فنانا

قال ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إنّه جرى التواصل مع ابن شقيق العندليب الأسمر محمد شبانة، وتمت دعوته لزيارة المركز، واطلع على مقتنيات رموز رواد الفن المصري ونال استحسانه وطلب منه ضم بعض مقتنيات العندليب للمتحف، ووافق وأوفى بتقديم مجموعة كبيرة من المقتنيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، «لأول مرة يكون لدى الدولة المصرية بعض المقتنيات الخاصة بالعندليب الأسمر، ويعتبر عبدالحليم حافظ ضمن مجموعة كبيرة من رموز ورواد الفن المصري».

«صادق»: متحف رواد الفن يضم مقتنيات لـ80 فنان وفنانة

وتابع رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، «لدينا عود وطربوش سيد درويش، وبعض مقتنيات داود حسني ويوسف وهبي وأمينة رزق وتوفيق الدقن ومحمد رضا وشكري سرحان، لدينا مقتنيات 80 فنانا وفنانة من كبار ورموز الفن المصري، وبعد افتتاح وزيرة الثقافة المتحف، جاري طبع التذاكر والتواصل مع شركات السياحة وشركة مصر للطيران حتى يتم وضع المتحف على برامج الزيارة، نعمل بقوة في تسويق المتحف وطرحه على نجوم الفن المصري تحقيقا للريادة المصرية».

كلمات بخط يد العندليب الأسمر

وواصل «لدينا كلمات بخط يد العندليب الأسمر، وهي تمثل مقدمة مذكراته التي أهداها لروز اليوسف في سبعينيات القرن الماضي، وقال فيها كل ما أحاول تذكر حياتي أصرخ، فيها آلام ومعاناة كبيرة، لكنني ارتضيت بعد الألم والمعاناة أن أخط مذكراتي، فقد عانى كثيرا من ضغوط الحياة سواء الصحية أو الاجتماعية».