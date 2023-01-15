مقتنيات عبدالحليم حافظ تنضم إلى متحف رواد الفن.. منها «نظارة ورابطة عنق»

تسلم متحف رواد الفن المصري، التابع لمركز المسرح والموسيقى والفنون الشعبية والغناء، برئاسة الفنان ياسر صادق، مجموعة فريدة من مقتنيات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والتي سلّمها محمد شبانة ابن شقيقه، لتضاف إلى مقتنيات متحف رموز ورواد الفن المصري، الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك.

وتتضمن المقتنيات مجموعة من متعلقات العندليب الأسمر، بينها بلوفر ارتداه العندليب في إحدى حفلاته بتونس، ورابطة عنق ظهر بها في فيلم معبودة الجماهير أمام الفنانة شادية، فضلا عن مجموعة من الصور وكلمة بخط يد عبدالحليم، عن فكرة كتابة مذكراته، ومجموعة من الصور وخطابات المعجبين بالعندليب الأسمر، ونظارة نظر.

وأعرب الفنان ياسر صادق، رئيس المركز، عن سعادته بوصول المتعلقات، مؤكدا أنّها إضافة مهمة وإثراء لمقتنيات للمتحف الذي يحتفي برموز ورواد الفن المصري، وسيشجع العديد من الفنانين وأسرهم للتبرع بمتعلقات ذويهم للمتحف، الذي لا مثيل له في الوطن العربي، مشيرا إلى أنّ محمد شبانة أهدى وزارة الثقافة بعض متعلقات العندليب الأسمر، بعدما شاهد المتحف واطمأن إلى جدية المشروع.