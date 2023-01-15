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«الثقافة» تحدد موعد وأسعار تذاكر متحف رواد الفن المصري

كتب:

إلهام زيدان
08:58 م | الأحد 15 يناير 2023
الفنان ياسر صادق

الفنان ياسر صادق

قال الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والسينما الموسيقى والفنون الشعبية، إن وزارة الثقافة بصدد تجهيز متحف رواد الفن المصري بالزمالك وفتح أبوابه لاستقبال الزوار، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.

موعد بدء زيارة متحف رواد الفن

وأضاف «صادق» في تصريحات لـ«الوطن»: سيكون سعر التذكرة للمواطن المصري 20 جنيها، وللطالب المصري 10 جنيهات، والزيارة مجانا لأبنائنا ذوي الهمم كذلك لكبار السن، سيتم تحديد سعر خاص أعلى للزيارات الأجانب وسيعلن لاحقا.

تمثال للعندليب الأسمر قريبا

وكان متحف رواد الفن، تسلم إلى اليوم مقتنيات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وتبرع بها ابن شقيق العندليب الأسمر محمد محمد شبانة، حيث تسلم المتحف مجموعة من الصور الخاصة بالفنان الراحل ومخطوطة بخط يده عن سبب كتابة المذكرات الخاصة به، نظارة طبية، وبلوفر ورابطة عنق ومجموعة من الخطابات التي تلقاها العندليب من المعجبين في مصر وخارجها.

وكشف «صادق»، عن إقامة تمثال للعندليب الأسمر، ليكون ضمن متحف رواد الفن.

ووصل إلى الآن عدد الفنانين نحو 80 فنانا من الراحلين والمعاصرين، من بينهم يوسف وهبي وسيد درويش وسيد زيان عمر الحريري، وطلعت زكريا والفنانة الكبيرة سميحة أيوب ومشيرة اسماعيل وسميرة عبدالعزيز، وغيرهم، كما يضم المتحف مجموعة من التماثيل من بينهم تمثال لتوفيق الحكيم وآخر لصلاح جاهين وغيرهما.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.