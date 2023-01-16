نقل والد الفنانة مي فاروق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت المطربة مي فاروق، عن تعرض والدها لأزمة صحية شديدة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، مُناشدة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتبت مي فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «أرجوكم كلكم ادعوا لأبويا كتير. تعبان جدًا واتنقل المستشفى.. أرجوكم ادعوا له».

حفل مي فاروق في «موسم الرياض»

وكانت مي فاروق، قد أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض، نهاية شهر ديسمبر الماضي.

كما شاركت مي فاروق، مؤخرا فى مهرجان الموسيقى العربية حيث قدمت حفلا غنائيا ناجحا، رفع شعار كامل العدد، وقدمت خلال الحفل عدد من الأغنيات لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، من بينهم وردة.