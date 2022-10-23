مي فاروق وفؤاد زبادي يبدعان في مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

احتضنت دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، في مهرجان الموسيقي العربية الـ31 حفلا فنيا للفنانة مي فاروق، والفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

سبقهم فاصل غنائي للفنانة الشابة مي كمال غنت خلاله مجموعة من روائع الألحان منها «الحلوة دي، عطاشى، البنت الشلبية»، ومن ألحان الأخوين رحباني «غرب الجزيرة، شط إسكندرية».. كما أبدع الفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي.

وقدم «زبادي» خلال الحفل أجمل أغاني الفنان محمد عبد المطلب منها «ساكن في حي السيدة» «بياع الهوى»، «الورد جميل»، «الناس المغرمين»، «يا عيني على الصبر»، «ودع هواك»، «ما بيسألش عليا أبدا».

ثم قدمت الفنانة مي فاروق فاصلا غنائيا لأغاني زمن الفن الجميل: بكرة يا حبيبي، خايف أقول اللي في قلبي، كلمني طمني، بتسأل ليه عليا، سلم علي، حبيبتي من ضفايرها، إلى جانب نخبة من أعمالها منها «يا شمس يا منورة، آه يا طير، الشتا».

الجمهور يستقبل مي فاروق بالتصفيق

واستقبل جمهور الأوبرا، الفنانة مي فاروق بالتصفيق وكلمات الترحاب والتي بادلتهم التحية مرددة «وحشتوني» مع بداية حفلتها ضمن مهرجان الموسيقي العربية الـ 31 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وتستأنف الحفلات بحفل فني كبير يوم الخميس المقبل للفنان اللبناني الكبير رامي عياش بقيادة المايسترو مصطفى محمود ومشاركة نجوم الأوبرا الفنانة رضوى سعيد، والفنان مؤمن خليل، والفنان وليد حيدر والفنانة مروة ناجي؛ ليتبقى بعد ذلك 5 حفلات.