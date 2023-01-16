5 معلومات عن وزيرة الدفاع الألمانية بعد استقالتها المفاجئة

فجرت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريشت، صباح اليوم الإثنين مفاجأة بإعلانها الاستقالة من منصبها بسبب سلسلة من الأخطاء التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية.

5 معلومات عن وزيرة الدفاع الألمانية المستقيلة

- تبلغ وزيرة الدفاع الألمانية من العمر 57 سنة.

- عضو في الحزب الاشترالي الألماني الذين ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس

- انتشرت صور لنجلها في مروحة عسكرية واستغل الطائرة لقضاء عطلة واستفز هذا الأمر المعارضة في البلاد

- عملت في منصب وزيرة العدل وحماية المستهلك في 2019

- عملت في منصب وزيرة شؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب منذ عام 2021 في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

استقالة في وقت حرج

تأتي استقالة وزيرة الدفاع الألمانية في وقت حرج في ظل اقتراب موعد تسليم ألمانيا الاتحادية دبابات إلى أوكرانيا التي تواجه روسيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2021.

ثالث سيدة تتولى منصب وزيرة الدفاع الألمانية

ظهرت وزارة الدفاع الألمانية بشكلها الحالي منذ عام 1955 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بون بجانب مقر فرعي في العاصمة الألمانية برلين، وتولت 3 سيدات المنصب منذ عام 2013 وهن أورسولا فون دير لاين، أنغريت كرامب كارينباور، وأخيرا كريستين لامبريشت.