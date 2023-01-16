القبض على عامل أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل عقار في حلوان

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (عامل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة "ملكه بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" وعُثر بداخلها على حفره قطرها 1 متر بعمق 3 متر .. كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.