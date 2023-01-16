ضبط 147 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 124 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (11) بندقية آلية. (17) بندقية خرطوش. (7) طبنجات. (112) فرد محلى. (285) طلقة مختلفة الأعيرة. (20) خزينة متنوعة. (234) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60902) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:  (269) حكم جناية. (18841) حكم حبس جزئى. (3173) حكم حبس مستأنف. (30114) حكم غرامة. (8505) مخالفة.  فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (7) حوادث متنوعة.

 فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (359) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (402) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,567كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (61,100 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,920كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (18,860 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (13,320 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (3,240 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (983 جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (615 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام). عدد (4580) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم . فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم . فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (373) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26097) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.