ضبط طالب أضرم النيران في نافذة شقة سيدة بسبب خلافات الجيرة بالسيدة زينب

ضبط طالب لقيامه بإضرام النيران بشباك شقة خاصة بإحدى السيدات لخلافات الجيرة بالقاهرة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طالب - مقيم بذات الناحية) لقيامه بإضرام النيران بشباك الشقة سكنها بسبب خلافات حول الجيرة ، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار حريق بشباك الشقة محل سكن المبلغة ، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما حول الجيرة وقيام نجل المبلغة بالتعدى على والدته بالسب والشتم ، مما أثار حفيظته فإختمرت فى ذهنه فكرة إضرام النيران بالشقة سكنهما إنتقاماً منهما وفى سبيل ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وقام بسكبه على شباك الشقة محل البلاغ وإضرام النيران به بإستخدام قداحة ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط زجاجة بلاستيكية تحوى أثار سائل البنزين والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .