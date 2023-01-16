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مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 5 آخرين في حريق شقة بأسوان

كتب:

رجب آدم
11:53 ص | الإثنين 16 يناير 2023
حريق أسوان -أرشيفية

حريق أسوان -أرشيفية

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون باختناق، في حريق نشب في وحدة سكنية بمنطقة السيل بمدينة أسوان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل في أسوان

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد وقوع حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة السيل بمدينة أسوان، وأسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، إضافة إلى  4 مصابين آخرين في شقة مجاورة باختناق.

ودفعت هيئة أسعاف أسوان بـ4 سيارات نقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمدينة أسوان إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

أسماء ضحايا حريق أسوان

وبحسب بيان مرفق إسعاف أسوان، أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة ، هم كرستينا عاطف مسعود، 35 سنة، ووالدها عاطف مسعود غطاس، 58 عاما، وزوجته مريم راشد خليل، 55 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة أسوان لاتخاذ اللازم، إضافة إلى إصابة مارينا عاطف مسعود، 26 سنة، وكذلك 4 مصابين من عائلة أخرى أصيبوا باختناق وجرى إسعافهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتشكلت لجنة لمعاينة آثار الحريق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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