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ضبط «عصابة سرقة متعلقات المواطنين» بأسلوب الخطف في الشروق

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الأحد 15 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم ، فوجئت بقيام شخص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أخر بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول) ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أن ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة أسيوط ) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  من ضبطهما ، حال إستقلالهما الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية"  المستخدمة فى إرتكاب الواقعة   "قيادة أحدهما وملك شقيقه" وبحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بحيازتهما للسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المشار إليها ، وكذا إرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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