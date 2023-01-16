سرقة للتيار الكهربائي.. «إزاي تحسب هتدفع كام لو عامل ممارسة؟»

يهتم قاطنو المساكن العشوائية بمشروعية توصيل التيار الكهربائي بنظام الممارسة وكيفية تقدير قيمة حساب الإنارة بالممارسة، وهل تزيد عن الإنارة عن طريق العداد وكم يبلغ سعر الكيلو وات ساعة في نظام الممارسة؟

احتسابها الممارسة سرقة تيار طبقا لأحكام اللائحة التجارية

الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، قالت عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن كلمة «ممارسة» غير معترف بها فإما متعاقد مع شركة توزيع الكهرباء أو سارق للتيار، وبالتالي الإنارة بالممارسة يتم احتسابها سرقة تيار طبقاً لأحكام اللائحة التجارية.

ضعف حساب الاستهلاك بسعر أعلى شريحة

وأشارت إلى أن حساب الإنارة بنظام الممارسة تزيد عن كمية الإنارة المحسوبة بعداد كهرباء مركب، حيث يتم تقديرها طبقا للأحمال المركبة، والأسعار مدرجة على موقع جهاز حماية المستهلك، فضلا عن الغرامة التي يتم حسابها وتقدر يضعف حساب الاستهلاك بسعر أعلى شريحة.

خطوات التقديم على العداد الكودي

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير خطوات التقديم على عداد كودي «مسبق الدفع» من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء في مصر ثم اختيار خدمة منصة خدمات المواطنين والضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية والضغط على خانة (ارسال الطلب) واخرها متابعة طلبك من خلال إرسال الرسائل عبر هاتفك المحمول.