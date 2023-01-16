بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة إسعاف و«توك توك» بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة إسعاف تابعة لمستشفى خاص و«توك توك» أسفل الكوبري العلوي في محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارة إسعاف و«توك توك» في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف و«توك توك»، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من أحمد إبراهيم زيدان، 22 سنة، مقيم في دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيد محمد سعيد، 15 سنة، مقيم في دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد محمد سعيد، 9 سنوات، مقيم في دمنهور، مصاب بكسر بالساق اليمنى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.