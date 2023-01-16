بعد رحيل الشاعر ناصر الجيل.. هل تؤدي الضغوط النفسية إلى الوفاة؟

حالة من الحزن سادت الوسط الغنائي بعد إعلان الشاعر بهاء الدين محمد، وفاة زميله الشاعر ناصر الجيل، فجر اليوم متأثرا بأزمة قلبية قبل أن يكمل عامه الخمسين، قائلا إن وفاة «ناصر» كانت نتيجة الضغط النفسي والعصبي، «الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل.. اللهم ارحمه وأغفرله وأعف عنه وهي دي نهاية الضغط النفسي والنفسي.. اللهم الستر لأهل بيته وعائلته.. ندعيله بالرحمة والمغفرة والعفو».

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، تحدث لـ«الوطن»، ناعيًا الشاعر ناصر الجيل، موضحا أنّ الضغط النفسي والعصبي يمكن بالفعل أن يؤدي إلى الوفاة، إذ يصاب الفرد بمُتلازمة القلب المنكسر، فالضغوط النفسية الشديدة دون وجود أي حلول ومخارج لها، تؤدي إلى التقليل من بعض النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، «التقليل من الدوبامين والسيروتونين يؤدي إلى زيادة النورأدرينالين، وهي مادة قابضة للأوعية الدموية، تقفل الأوعية وتسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر وصداع وألم في المعدة وجفاف في الحلق واضطراب في القولون وآلام في العضلات، وتنميل أو رعشة وبرودة في الأطراف واضطرابات النوم».

الاضطرابات العصبية.. تؤدي إلى الوفاة في حالة وجود عيب خلقي

تؤدي الاضطرابات النفسية والعصبية إلى الوفاة المُبكرة في حالة واحدة فقط، وهي وجود عيب خلقي بالقلب أو المخ، بحسب «فرويز»، «أي عيب خلقي في القلب مع الضغط العصبي يؤدي إلى الوفاة المبكرة، ولو عيب خلقي في المخ بتعمل غيبوبة وبيقعد بعدها أسبوع أو أسبوعين وبيتوفى، لكن مش أي حد بيموت من الضغط العصبي، لازم يكون عنده عيب خلقي».

طرق تجنب الآثار الناتجة عن الضغط النفسي والعصبي

ويوضح استشاري الطب النفسي الطرق اللازمة لتجنب الإصابة بالآثار الجانبية الناتجة عن الضغط النفسي والعصبي:

- إنكار وجود المشكلة، والتقليل من حجمها والتركيز أكثر على الجانب الإيجابي، وهي طريقة يلجأ إليها بعض الناس.

- التقرب إلى الله للتخلص من الضغوطات.

- التنكيت والمزاح والتريقة على المشكلة، من محاول التخلص من الضغوط.

- العلاج السلوكي، وعمل جلسات استرخائية.