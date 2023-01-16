راغب علامة: كلمات الشاعر ناصر الجيل ستبقى حية في قلوب الناس

بمشاعر يملؤها الحزن، تحدث الفنان راغب علامة عن الشاعر ناصر الجيل، الذي وافته المنية صباح اليوم.

راغب علامة وعلاقته بالشاعر ناصر الجيل

ونشر راغب علامة صورة تجمعه بالشاعر ناصر الجيل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وعلق عليها: «بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، استفقت اليوم عبر خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل».

وأضاف راغب علامة في تدوينته: «رحل إثر تعرضه لسكتة قلبية لاحول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس إلى جنة الخلد يا صديقي».

راغب علامة يطلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة

وطلب راغب علامة من جمهوره وأصدقائه الدعاء له بالرحمة والمغفرة: «نعزي أنفسنا وكل الناس والأصدقاء الفنانين بهذه الخسارة»، حيث جمع بين الثنائي صداقة لسنوات طويلة، وتوالت التعليقات من جمهور الفنان راغب علامة داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته .

وكان الشاعر ناصر الجيل تحدث عن واحدة من أجمل الأغنيات التي كتبها في مسيرته بعنوان «ملك الرومانسية»، والتي أهداها للفنان اللبناني راغب علامة، وقال عنها: «كتبتها وأنا أرى راغب علامة أمامي، فهو بالنسبة لي ملك الرومانسية».

وكان راغب علامة له فضل كبير في انتشار ونجومية الشاعر ناصر الجيل حين غنى من كلماته أغنيات «بعشقك وبوعدك واللي بعيد وأنا مبهزرش».