ناقد رياضي لـ قناة القاهرة الإخبارية: منتخب اليد يحلم بإنجاز تاريخي بالمونديال

قال محمد مندور، الناقد الرياضي من باريس، إن منتخب مصر لكرة اليد هو المنتخب العربي الوحيد الذي يسير بخطى ثابتة في المونديال.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن روبرتو جارسيا باروندو المدرب الإسباني للمنتخب المصري لكرة اليد يعمل على معالجة الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الفراعنة، لافتًا إلى أنها تتمحور حول الدفاع والحفاظ على اللياقة البدنية، والتركيز حتى آخر رمق في المباريات.

المنتخب المصري يفتقد جهود العديد من لاعبيه

وتابع: «المنتخب المصري يفتقد جهود العديد من لاعبيه البارزين للإصابة، وأهمهم يحيى خالد، المحترف في صفوف نادي فيزبريم المجري، الذي أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي ما أدى إلى عدم لحاقه بالبطولة».

وأشار «مندور» إلى أن لاعبي المنتخب المصري والمدرب الإسباني يأملون في الوصول إلى أبعد نقطة بهذه النسخة لتعويض الإخفاق أمام منتخب الدنمارك في البطولة الماضية، التي أقيمت في مصر العام قبل الماضي.

المركز الرابع الأفضل في تاريخ المنتخب

وشارك منتخب مصر في 16 بطولة عالم الرجال، ولا يزال المركز الرابع في فرنسا 2001 هو أفضل نتيجة، وقد أظهر الفراعنة الكثير من علامات التحسن في السنوات الأخيرة، وأصبحوا مرة أخرى قوة لا يستهان بها.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 والمقامة في بولندا والسويد، بشكل رسمي، والذي سيضم 24 منتخبًا حيث سيتأهل كل أول 3 منتخبات في ترتيب كل مجموعة.