طبيب جراح لـ قناة القاهرة الإخبارية: تطور الميتافيرس يرفع أهميته للأطباء

قال الدكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة، إن التطور العلمي والثورة العلمية التي يشهدها العالم ترفع من مستويات تطور عالم الميتافيرس، وتزيد من أهميته لدى الأطباء خصوصا الجراحين، وتزيد من نسب الإبداع والإتقان في العمل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلامية آية الكفوري على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «استخدام الواقع الافتراضي يأتي لإتفان العمل في الواقع الحقيقي، للوصول لدجة من إتقان العمل في المجال الجراحي والطبي للاستفادة من الموجود من تقنيات وإخضاعها للمجال الطبي من جراحة وتطوير وتشخيص».

مستشفى الميتافيرس افتتح يوم 7 يناير 2023 في دبي

وتابع: «مستشفى الميتافيرس افتتح يوم 7 يناير 2023 في دبي، وعيادة الميتافيرس الجراحية افتتحت في أبريل 2022، والهدف تقديم الرعاية الطبية المحترفة للمرضى من كل دول العالم، كما أطلقنا العيادة الجراحية لقيادة المستشفى الافتراضي، حيث تقدم العيادة خدمات متطورة من الجراحة الروبوتية والجراحة بتنقنيات الواقع الافتراضي للأورام، وجراحة التحكم والإشراف عن بعد».

استقبلنا العديد من الحالات حول العالم

واستطرد: «بعد تأسيس عيادة الميتافيرس الجراحية في دبي واستقبال لكل الحالات من كل دول العالم، حيث يستطيع المريض الوصول إلينا عن طريق الهاتف أو كاميرات الواقع الافتراضي وشبكة الويب العادية، وليس من الضروري أن يذهب المريض إلى الطبيب بل يمكنه أن يتواصل معنا عن بعد ومن خلال ذلك يستطيع الطبيب تشخيص الحالة».