قناة القاهرة الإخبارية: لبنان يعيش أسبوعا حافلا.. والبرلمان ينعقد لاختيار رئيس جديد

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هذا الأسبوع سيكون حافلًا بالأحداث الساخنة في الداخل اللبناني، حيث يُنتظر عقد جلسة بالبرلمان لمحاولة انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد امتداد الشغور أو الفراغ الرئاسي لأكثر من 75 يومًا.

انقسام قضائي وغضب من قبل أهالي ضحايا انفجار بيروت

وأضاف «سنجاب» خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه آية الكفوري وليلاس كفوزي ومحمد جاد، أنّ الصحافة اللبنانية تحدّثت عن أزمة انفجار مرفأ لبنان، والمحكمة التي ستُعقد للتحقيق في الانفجار هذا الأسبوع، والأزمات التي تحيط بتلك المحاكمة، من انقسام قضائي وغضب من قبل أهالي الضحايا.

انقطاع الكهرباء وانهيار الليرة

وأوضح أنّ هناك أزمات كبيرة مؤخرًا في لبنان، أهمها انقطاع الكهرباء الذي يمتد لكل المناطق، وانفلات الأسعار وانهيار العملة اللبنانية نتيجة الأزمة الاقتصادية، بخلاف عدم وجود حكومة للعمل على تحسين الأوضاع في البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

وتابع أنّ هناك نقصًا في حليب الأطفال بسبب رفع الحكومة اللبنانية الدعم نهائيًا عنه، وأزمة في توفر العديد من الأدوية.