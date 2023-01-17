حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

أجواء مطمئنة لعدد كبير من الأبراج غدا على الصعيدين العاطفي والمهني وكذلك الصحي وفق ما كشفته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بشأن توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير لمواليد الاثنى عشر برجا، مطالبة عدد من مواليد الأبراج على الصعيد المهني بالتريث مليا.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الحمل 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك

حظك اليوم برج الثور 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الثور 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مولود برج الثور وهذا يمنحك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك

حظك اليوم برج الجوزاء 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

تثابر من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي.. تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج وتوظف جهودك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج السرطان 17-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط تجد لديك اليوم كل الحماس لتبدأ جديدا أو لتنجز أعمالك وتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الأسد 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عاطفية أو عائلية.

حظك اليوم برج الأسد 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عاطفية أو عائلية.

حظك اليوم برج العذراء 17-1-2023 على الصعيد المهني

الحالة الفلكية تدعمك، وتدفعك للتعامل بود وبروح مرحة، وتكتشف بداخلك طاقات جديدة، وقد يعدك الفلك أيضا بلقاءات موفقة.

حظك اليوم برج العذراء 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتفهم مشاعره.

حظك اليوم برج الميزان 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لدراسة مشاكل تشغلك، وقد تجد إجابات لأسئلتك، وتعالج قضية معلقة، فقط اعتنِ بأقوالك.

حظك اليوم برج الميزان 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بدراسة خطواتك وتمسك بالدقة كي يحالفك الحظ

حظك اليوم برج العقرب 17-1-2023 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات، وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا، وتبدو مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

حظك اليوم برج القوس 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 17-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك، لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع الشمس يمنحك اليوم تألقا وفصاحة ويتسم حديثك بالبلاغة والحجة.

حظك اليوم برج الجدي 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تشعر اليوم بالارتياح ويدعمك المخلصون.

حظك اليوم برج الدلو 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتمرد على الروتين، ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

حظك اليوم برج الدلو 17-1-2023 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. سيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

حظك اليوم برج الحوت 17-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بتوافق عاطفي وحدث يسعد قلبك.

حظك اليوم برج الحوت 17-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع الشمس يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.