حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

ذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعاتها بشأن تفاصيل حظك اليوم الاثنين 16 يناير لمواليد الأثنى عشر برجا، مطالبة مواليد عدد من الأبراج على الصعيد المهني بالتريث والتفكير قبل اتخاذ القرارات.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الاثنين 16 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تستفيد من خبرات الآخرين وانتبه جيدا لأقوالك.

حظك اليوم برج الحمل 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.

حظك اليوم برج الثور 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.

حظك اليوم برج الثور 16-1-2023 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قراراتك وردود أفعالك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يخفض طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج السرطان 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مولود برج السرطان مما يخفض طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

حظك اليوم برج الأسد 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن

حظك اليوم برج العذراء 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.

حظك اليوم برج الميزان 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.

حظك اليوم برج الميزان 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس

حظك اليوم برج العقرب 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

حظك اليوم برج القوس 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الدلو 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.

حظك اليوم برج الدلو 16-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الحوت 16-1-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تدفعك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم.

حظك اليوم برج الحوت 16-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.