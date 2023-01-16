عاجل.. تراجع سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 10 قروش مع بداية التعاملات، من 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع إلى 29.40 جنيه للشراء و29.45، في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وتراجع سعر الدولار أيضا في البنك التجاري الدولي 10 قروش، مقابل الجنيه المصري، إلى 29.41 جنيه للشراء و29.51 للبيع.

تراجع أسعار الدولار

وبالنسبة لبنك الإسكندرية وبنك الأهلي المتحد وبنك HSBC، تراجع الدولار 5 قروش أي 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فاستقر عند 29.61 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.