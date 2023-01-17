أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء

تشهد اليوم أسعار كل أنواع اللحوم البيضاء كالبط والرومي وكذلك الفراخ استقرارا في الأسواق، بكل أنواعها سواء كانت الشعبية أو حتى التجزئة، وكذلك داخل المزارع، فضلا عن سعر المشتقات كالبانيه والكبدة وغيرها.

وفي إطار حرص قطاع عريض من المواطنين المستهلكين للدواجن البحث عن أسعار الفراخ اليوم وكذلك أسعار اللحوم البيضاء الأخرى كالبط والرومي بشكل يومي في إطار متابعتهم للأسعار المختلفة، لتناولها كدواجن محمرة أو مشوية.. إلخ، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 51 جنيها، وفي المحلات 56 جنيها، البط الفرنساوي نحو 35 جنيها، وسجل في المحلات نحو 40 جنيها، ووصل سعر كيلو البط المولار اليوم نحو 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها، وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل للمستهلك بـ80 جنيها للمستهلك، وبلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم 17 يناير نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.