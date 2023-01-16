ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية في مخزن غير مرخص بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية في مخزن بدون ترخيص في منيا القمح.

وشنت المديرية، حملة تفتيشية بمشاركة محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية والدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية.

ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 464 لسنة 2023جنح أول الزقازيق «ضد أ. م. أ» المسئول في مركز طبي للنساء والتوليد بناحية أول الزقازيق لوجود أدوية بدون فواتير وأدوية خاصة بالمستشفيات فقط ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل حملة رقابية للتفتيش على مخازن الأدوية بنطاق مركز منيا القمح وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1112 لسنة 2023 جنح منيا القمح ضد «ي.أ.أ» المسئول عن مخزن أدوية بناحية منيا القمح لإدارة مخزن أدوية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الرقابية حملاتها اليومية لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حرصًا على صحة وسلامة الجميع.