وظائف القوى العاملة 2023.. توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل خلال 16 يوما

طرحت وزارة القوى العاملة، الآلاف من فرص العمل والوظائف الخالية بمنشآت القطاع الخاص، أمام الشباب والخريجين من جميع الفئات، وبالضمانات التي نصت عليها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك منذ بداية العام الجديد.

وتستعرض «الوطن» في تقرير مفصل، تفاصيل الوظائف، كما يلي.

1223 وظيفة خالية في 14 شركة

خاطبت 6 محافظات وزارة القوى العاملة، بشأن 1223 فرصة عمل خالية بمنشآت القطاع الخاص، منها وظائف لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

والمحافظات الست التي طلبت شغل وظائف فيها هي «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية» في تخصصات «أخصائي تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسؤول ائتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفو مواقع، ومشرفو استقبال، ومندوبو توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى».

100 فرصة عمل بالغربية

كما أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير100 فرصة عمل للإناث فقط بمحافظة الغربية، براتب يبدأ من 3000 جنيه، لمن لديه القدرة على العمل الميداني outdoor، كما يشترط أن تكون مؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم في النطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها، بينما تكون المزيا التي تحصل عليها تأمين صحي واجتماعي، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة.

وتشمل تفاصيل الوظائف المطلوبة كما يلي:

- 2 مدرس لغة إنجليزية.

- 2 مدرس رياضيات.

- 22 مندوب مبيعات.

-50 عمال تفصيل وحياكة بكافة أعمالها.

- 87 عامل إنتاج.

- 20 عاملا زراعيا.

- 29 سائقا.

- 16 عامل مخزن .

ووفرت وزارة القوى العاملة 130 وظيفة في محافظة الإسكندرية للشباب من الذكور فقط، بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك، في إطار التعاون بين المديرية والشركة بقطاع التشغيل والتدريب، وذلك للحاصلين على مؤهل عالٍ أو متوسط أو دون، والسن حتى 35 سنة على مجموعة من التخصصات والوظائف داخل الشركة.

أحدث الوظائف التي وفرتها القوى العاملة في 2023

وفي أحدث الوظائف التي وفرتها وزارة القوى العاملة للشباب والخريجين ، اليوم، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، بلغت 3149 وظيفة طلبت شغلها 82 شركة خاصة في 15 محافظة هي:

- المنوفية

- الجيزة

- بورسعيد

-أسيوط

- الإسكندرية

- الغربية

- القليوبية

- القاهرة

- الشرقية

- الإسماعيلية

- سوهاج

- قنا

- البحر الاحمر

- جنوب سيناء

- أسوان

وتشمل الوظائف كل من التخصصات التالية

مهندسو ميكانيكا

مهندسو إنتاج

مهندسو برمجة

مهندسو تحسين منتجات

محاسبون

مدرسو حاسب آلي

مدرسو موسيقى

رسام فني

أخصائي موارد بشرية

عمال إنتاج

أفراد أمن

مشرفو مواقع

مندوبو مبيعات

التخصصات الفندقية

مهن التفصيل والخياطة

فنيون

سائقون

عمال نظافة

تخصصات أخرى