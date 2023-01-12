فرص عمل للمهندسين براتب 3500 جنيه.. كيفية التقديم على الوظائف

كشفت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بحاجة إحدى الشركات إلى شغل فرص عمل بها.

وأعلنت الوزارة توفير 130 فرصة عمل للشباب من الذكور فقط، بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك.

تفاصيل فرص عمل من وزارة القوى العاملة

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية تفاصيل فرص العمل المقدمة من الشركة وهي كما يلي:

10 كيميائيين بكالريوس هندسة السن حتى 35 عاما لا يشترط خبرة، براتي يصل إلى 3500 جنيه.

10 مهندسين بكالريوس هندسة ميكانيكا السن حتى 35 سنة لا يشترط الخبرة براتب يصل إلى 3500 جنيه.

30 فني تشغيل دبلوم صنايع براتب يصل إلى 2900 جنيه.

60 عامل إنتاج

20 عامل خدمات

مع توفير تأمين صحي واجتماعي للعمال من الذكور فقط.

وتأتي تلك الوظائف وفرص العمل المعلن عنها، في ضوء التعاون بين المديرية والشركة بقطاع التشغيل والتدريب، وفقا لما كشفته وزارة القوى العاملة في بيان لها.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين للتقدم لتلك الوظائف المعلن عنها من قبل القوى العاملة، التوجه لإدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانها خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمي المتفرع من شارع مصطفى كامل بسموحة.