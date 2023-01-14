«التنمية المحلية» لقناة الحياة: السيارة الواحدة في «سند الخير» توفر 3 فرص عمل

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ مبادرة «سند الخير» التي انطلقت في مارس الماضي مع بداية شهر رمضان لتوفير السلع في المحافظات، دخلت أسبوعها التاسع والثلاثين.

المبادرة تعمل أسبوعيا ورقم أعمالها يزداد

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنّ المبادرة تعمل أسبوعيا ورقم أعمالها يزداد وتم تحقيق مليون جنيه كمبيعات، بحيث تستهدف المبادرة القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية.

وتابع: «في هذا الأسبوع تم إطلاق 69 سيارة و37 نوعا من المنتجات منها لحوم ودواجن وبقوليات وأرز ومكرونة وزيوت في 12 محافظة، وهي سيارات متنقلة يعمل بها شباب سند الخير، وكل سيارة توفر 3 فرص عمل، بالإضافة إلى 12 شركة شبابية و3 مبادرات شبابية موجودة في المحافظات».

وأكد، أن الـ12 محافظة كانت في مقدمتها القاهرة والجيزة وبني سويف وأسيوط وقنا والغربية وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر وكفر الشيخ.