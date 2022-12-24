وظائف «القوى العاملة» في عدد من المحافظات.. رواتب تصل إلى 4000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها عددًا من طلبات التوظيف في شركات القطاع الخاص على مستوى 15 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا.

وأكدت وزارة القوى العاملة، وجود 4510 وظائف خالية في عدد من الشركات، وهو ما نعرض بعض من تفاصيله في السطور التالية، وفقا لما ذكرته صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف القوى العاملة

1- فرص عمل بإحدى شركات تجارة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية في العين السخنة.

الوظائف المطلوبة

- 100 عامل خدمات.

- 40 فني تشغيل.

- تبدأ الرواتب من 2700 إلى 3000 جنيه.

شروط التقدم للوظائف

- مؤهل متوسط أو بدون.

السن: 30 سنة.

2- فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة في جسر السويس

الوظائف المطلوبة

- 15 فني تركيبات وصيانة.

- 20 مندوب مبيعات.

- 6 عاملين خدمات.

- الراتب يصل إلى4000 جنيه، وتوفر الشركة مواصلات.

الشروط

- تقبل مختلف المؤهلات (عالي – متوسط – بدون).

- خبرة أو بدون.

- يتراوح سن المتقدم ما بين 22 إلى 42 سنة.

3- كما أعلنت الوزارة، توافر فرص عمل في تخصصات مختلفة بعدد من الشركات الخاصة بمحافظة الشرقية، برواتب تصل إلى 4000 جنيه، وذلك بإحدى شركات التمويل بشارع طلعت حرب.

وتحتاج الشركة إلى أخصائيين تمويل، بشرط الحصول على مؤهل عالي، وأن يكون السن 30 عاما، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

4- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وتطلب الشركة مهندسين تصميم كهربائي، و ميكانيكي، ومهندس إنتاج.

الشروط

- المؤهل (عالي – من الجنسين).

5- فرص عمل بأحد المستشفيات بمنشية السادات بالزقازيق.

الوظائف المطلوبة

- 50 ممرضًا.

- 5 موظفين أمن.

- 10عمال نظافة.

الشروط

- الحصول على مؤهل متوسط أو إعدادية.

- السن: 20 - 25 سنة.

الراتب 2400 جنيه.

6- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بالنزهة الجديدة

الوظائف المطلوبة

- 500 فرد أمن.

الشروط

السن: 20 إلى 50 سنة.

المرتب 3000 جنيه.

7- فرص عمل بإحدى شركات الأمن الغذائي بطريق بلبيس السلام الصحراوي.

الوظائف المطلوبة

- 25 عامل إنتاج – من الجنسين

- 2 فني صيانة.

- 2 فرد أمن.

- 5 فنين - مؤهل متوسط.

- 1 سائق.

الشروط

- السن 18 - 20 سنة.

- الراتب 2500 جنيه.

8- فرص عمل بمصنع لصناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

الوظائف المطلوبة

2- مهندس كهرباء.

3- كيميائي بمؤهل عالي.

- 2 فني صيانة ميكانيكية بمؤهل متوسط.

6- فني.

- 3 سائق كلارك بخبرة سنة.

الشروط

- السن 22 - 30 سنة.

- الراتب يتراوح ما بين 2400 و4000 جنيه.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على تلك الوظائف، التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.