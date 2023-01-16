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مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس: 262 مرشحا للانتخابات التشريعية

كتب:

هانى حسن
02:24 م | الإثنين 16 يناير 2023
الانتخابات التشريعية التونسية

الانتخابات التشريعية التونسية

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة القاهرة الإخبارية» من تونس، إن الجولة الثانية للانتخابات التشريعية تحدد لها يوم 29 يناير الجاري، مع بدء الهيئة العليا للانتخابات حملة توعوية للتونسيين لحثّهم على المشاركة الوطنية.

الانتخابات التشريعية التونسية تجرى في 131 دائرة

وأضافت «رمضاني»، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية تُجرى في 131 دائرة، ويتنافس فيها 262 مرشحًا، وتسعى اللجنة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، لاكتمال النصاب القانوني.

يذكر أن الانتخابات دارت في 154 دائرة انتخابية من بين 161 إذ لم تشهد سبع دوائر انتخابية أي مرشح، ويتوقع إجراء انتخابات جزئية بعد تشكيل البرلمان الجديد.

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول 11.22 % وهي الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد في 2011، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.

انطلاق فعاليات المعرض التونسي الليبي

وعن المعرض التونسي الليبي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في تونس، ذكرت «رمضاني» أنه يعد تعاونًا مهمًا جدًا بين البلدين من شراكة في العديد من المجالات، خاصة التجارية.

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