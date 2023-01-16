ليلة مقتل «بودي جارد المنيا».. مشاجرة أنهت حياة «أبو طبنجة»

دقائق معدودة راح ضحيتها الشاب «كريم السيد» المعروف وسط منطقة الوادي التابعة لمركز شرطة المنيا بـ«كريم أبو طبنجة» ويعمل (بودي جارد)، بعدما وصلت الخلافات مع أحد الأشخاص لطريق مسدود بينهما، بدأت بمشاجرة وانتهت بجريمة وسقط جثة هامدة متأثرًا بطعنة نافذة في الجسد، ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

مقتل بودري جارد المنيا

أحداث تلك الجريمة أصبحت حديث الصباح والمساء، بعد مقتل الشاب «كريم السيد»، مساء الجمعة الماضية، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

إخطار بالجريمة

بعد غضون دقائق قليلة أُخطر اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا من قسم شرطة المنيا، يفيد مقتل الشاب «كريم السيد» بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص انتقامًا منه بسبب التشاجر سابقًا مع ابن عمه وحرر محضر عن الواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة أعلى أسوار العقارات لمعرفة ومشاهدة مشاهد الجريمة وماحدث أدى لمقتل المجني عليه.

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها وحدة مباحث مركز المنيا، أن الجاني يدىعى «ب. ج» 23 سنة، أقدم على ارتكاب فعلته انتقامًا من الضحية الذي تشاجر سابقًا مع ابن عم الجاني وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

المتهم يمثل الجريمة

خضع المتهم لجلسة تحقيق أدلى فيها باعترافات تفصيلية حول ارتكاب جريمته، بالتزامن مع تمثيل جريمته بمسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه المخدرات أو من عدمه.

والد المجني عليه يروى تفاصيل ما حدث

«الوطن» تواصلت مع «السيد أبو طبنجة» والد المجني عليها لكشف تفاصيل ما حدث لنجله، حيث روى أنه فوجئ بارتكاب الواقعة، غدرًا والكثير لم يتخيل أن يحدث وتنتهي حياة نجله بهذه الطريقة البشعة، وأن الجاني لم يكن له صلة من قريب أو من بعيد بالمجني عليه، وأن وقت ارتكاب الواقعة كان يوم الجمعة الماضي، وعلم من أحد الجيران بنقل نجله إلى المستشفى مصاب بطعنة بسلاح أبيض على أحد الأشخاص، قائلاً: «ابني كان طيب والكثير من أهل المنطقة يحبه من كثرة احترامه للناس، ومالوش في المشاكل ولم يفعل أي مشاجرة مع أحد وكان يعمل بودي جارد والبعض لم يصدق ما حدث» مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية للمتهم يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدد بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.